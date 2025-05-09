Хоррор-шутер Alien: Rogue Incursion Evolved Edition отправит игроков выжива...

Хоррор-шутер Alien: Rogue Incursion Evolved Edition отправит игроков выживать под натиском небывало хитрых ксеноморфов — трейлер и дата выходаВышедший в декабре 2024 года VR-хоррор Alien: Rogue Incursion от калифорнийской студии Survios (Raw Data, Creed: Rise to Glory) готовится к перерождению за пределами гарнитур виртуальной реальности.