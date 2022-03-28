До 31 марта расчеты за газ с недружественными странами будут переведены на рубли

Владимир Путин поручил до 31 марта перевести на рубли расчеты за газ с недружественными странами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин к 31 марта ожидает от правительства, Банка России и «Газпрома» доклада касательно исполнения поручения об изменении валюты платежа на российский рубль при оплате поставок природного газа в недружественные страны, а именно государства — члены Европейского союза и другие страны, которые применили санкции в отношении граждан и юрлиц РФ.