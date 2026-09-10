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Сергей Миронов ответил "ждунам-недругам" из больницы после травмы в Барнауле

Сергей Миронов ответил "ждунам-недругам" из больницы после травмы в Барнауле

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов вышел на связь из больницы после полученной в Алтайском крае травмы.

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