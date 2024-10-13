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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэттьюс остался без голов и очков в первых 3 играх сезона. У нового капитана «Торонто» 15 бросков в створ на отрезке

Новый капитан «Торонто» не отметился результативными действиями в матче с «Питтсбургом» (4:2), завершив его с 8 бросками в створ и полезностью «+2».

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