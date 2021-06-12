В Омской области полицейские провели для школьников праздничное мероприятие ко Дню России

Полицейские по инициативе Общественного совета при областном Управлении МВД навестили ребят, отдыхающих в детском лагере при гимназии № 85, и поздравили их с Днем России.
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