Старый отдых по-новому: перенос выходных помог новогодним каникулам 2024-2025 Ольга БезродняяМинистерство перенося выходные дни на другое время существенно изменило продолжительность новогодних каникул, сделав их более удобными и длительными.
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