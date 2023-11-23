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Главком ВСУ Залужный впервые принял участие в заседании контактной группы «Рамштайн»

Главком ВСУ Залужный впервые принял участие в заседании контактной группы «Рамштайн»

Вчера в формате видеоконференции состоялось очередное заседание так называемой контактной группы «Рамштайн».

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