Симоньян: Генералы в России должны получать миллион рублей. Интересно, Иванову и Кузнецову хватило бы этих денег чтобы не брать?

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Александр Денисов
Да у нас енералов, как собак нерезанных развелось и всю свою жизнь они на госсодержании.
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2 час.
ог
остап гигичкори
чущ платить в среднем по стране не нравиться к станку к сохе
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1 час.
Сергей Силин
Читал, чт в своё время Петр I подошел к вопросу противоположно. Организуя работу приказов, как тогда назывались министерства, касаемо денежного содержания дьяков (т. е. чиновников) решил так: сколько им не плати, всё равно воровать будут. Посему оклады им положить мизерные, пусть от места кормятся.
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24 мин.

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