Вице-премьер Вулин: Вучич находится в опасности из-за его позиции по Украине

После покушений на руководителя правительства Словакии Роберта Фицо и бывшего американского лидера Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич также находится в опасности из-за его позиции по украинскому вопросу.
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