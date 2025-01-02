Doogee выпустила прочный смартфон Blade GT с яркой и необычной подсветкой Компания...

Doogee выпустила прочный смартфон Blade GT с яркой и необычной подсветкойКомпания Doogee представила необычный защищённый смартфон Blade GT, который ярко выделяется на фоне конкурентов благодаря инновационной системе подсветки на тыльной стороне корпуса.
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