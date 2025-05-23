Strava скупает приложения для спортивных тренировок — сначала Runna, а теперь The Breakaway

За последний месяц социальное фитнес-приложение Strava совершило два приобретения: В четверг Strava приобрела приложение для велосипедистов The Breakaway, после того как в прошлом месяце она купила Runna.
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