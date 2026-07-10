Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город. «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы», — написал он в Telegram-канале.
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