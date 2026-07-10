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Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ

Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город. «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы», — написал он в Telegram-канале.

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