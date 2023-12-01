Экс-директор новосибирского батутного центра получил условный срок за травмы шести детей

В батутном центре работали неквалифицированные специалисты.В Новосибирске суд вынес приговор по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, экс-директору батутного центра, где травмы получили шестеро детей.
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