Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    В "Белом Доме" ПРОТИВ "СОГЛАШЕНИЯ", потому что оно предписывает НЕ ВВОДИТЬ НА УКРАИНУ ВОИНСКИЙ КОНТИНГЕНТ НАТО и НАСТ..."Скармливают таки...
  • Evgenija Palette
    Что, ЗЕЛЯ ОДИН, ЧТО ЛИ, ЗА ВСЁ ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ?...Пришло письмо под...
  • Олег Шабалин
    Американец,даёшь дедулю в президенты!Последняя шутка Б...

Экс-директор новосибирского батутного центра получил условный срок за травмы шести детей

Экс-директор новосибирского батутного центра получил условный срок за травмы шести детей

В батутном центре работали неквалифицированные специалисты.В Новосибирске суд вынес приговор по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, экс-директору батутного центра, где травмы получили шестеро детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх