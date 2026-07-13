Оксана Самойлова рассказала о самой дорогой шалости своих детей: «Это постыдная история»

Оксана Самойлова поделилась историями о воспитании своих детей. В беседе с Георгием Иващенко она рассказала о самой дорогой шалости наследников, а также объяснила, почему не обсуждала с детьми тему секса.
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