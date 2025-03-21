Накипело. Просто не могу понять, почему всё так происходит. Мы с бывшей женой расстались много лет назад, но она, как вирус или паразит, не даёт мне спокойно жить и строить новые отношения.
Как бывшая жена мешает новым отношениям
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Пока ваша бывшая не найдёт вам замены, так и будет продолжаться. Информации о причинах развода вы не даете, а из этого и выводы соответствующие можно сделать. У вашей бывшей на руках беспроигрышный козырь - ваши дети. И она будет ими манипулировать. И всегда будет в курсе что у вас происходит. Ну и как вариант - вам не приходит в голову, что ваша бывшая все еще к вам неравнодушна?
Ответить
21 час.
Иван Ураганов
Просто бывшая мстит за развод и всячески вредит новым отношениям бывшего.Да ещё и детей настраивает против отца.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии