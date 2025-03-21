Как бывшая жена мешает новым отношениям

ВераВерная

Пока ваша бывшая не найдёт вам замены, так и будет продолжаться. Информации о причинах развода вы не даете, а из этого и выводы соответствующие можно сделать. У вашей бывшей на руках беспроигрышный козырь - ваши дети. И она будет ими манипулировать. И всегда будет в курсе что у вас происходит. Ну и как вариант - вам не приходит в голову, что ваша бывшая все еще к вам неравнодушна?