Чем собираются питаться выжившие в Армагеддоне американцы

Больше трех миллионов жителей США верят в близкий конец света. Новозеландец Генри Харгривз (Henry Hargreaves) обсудил с некоторыми из них, чем будут питаться выжившие в Армагеддоне, и сфотографировал получившиеся блюда.
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