Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года.Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Пугачева изменила родине. Без таких, как она, Россия будет чище. Изменникам нет возврата!» — олимпийский чемпион
- «Очень смешно! Это все наркоманы и этот Зеленский!» Гаджиев — о попадании в список «Миротворца»
- «Он миллионер. Мог счастливо жить в США, но вернулся в Россию: тут безопаснее и комфортнее». Зангалис про Ларионова
Свежие комментарии