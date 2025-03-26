Актер Антон Филипенко назвал Санкт-Петербург лучшим городом

Красота Северной столицы заключается не только в архитектуре, но и в особой энергетике Известный российский актер Антон Филипенко в интервью журналу WomanHit назвал Санкт-Петербург лучшим городом, в котором он когда-либо бывал.
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