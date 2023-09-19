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Президент Ирана: США вносят дестабилизацию в ситуацию на Украине, иначе не проявляли бы такого рвения в поставках оружия

Президент Ирана: США вносят дестабилизацию в ситуацию на Украине, иначе не проявляли бы такого рвения в поставках оружия

По поводу конфликта на Украине высказался президент Ирана Эбрахим Раиси. Глава иранского государства заявил о том, что Тегеран полностью поддерживает инициативы о мирном урегулировании конфликта и сам готов выступать в качестве посредника на переговорах между Киевом и Москвой.

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