Стало известно, какие зарплаты предлагают рязанцам в 2025 году

Средний уровень зарплат достиг 60,6 тыс. рублей, что на 9,6 тыс. больше, чем зимой прошлого годаАнализ рынка труда Рязанской области за последний месяц показывает позитивную динамику: жители региона активно завершили 2024 год и не менее активно начали 2025.