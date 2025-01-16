Стало известно, какие зарплаты предлагают рязанцам в 2025 году

Средний уровень зарплат достиг 60,6 тыс. рублей, что на 9,6 тыс. больше, чем зимой прошлого годаАнализ рынка труда Рязанской области за последний месяц показывает позитивную динамику: жители региона активно завершили 2024 год и не менее активно начали 2025.
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