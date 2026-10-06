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Аргументы недели

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Депутаты предложили сократить расходы на ЖКУ

Депутаты предложили сократить расходы на ЖКУ

Группа депутатов Госдумы РФ предложила законодательно ограничить максимальный размер коммунальных платежей семьи на уровне 10% от её месячного дохода.

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