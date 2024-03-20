Русские, сдавайтесь! И марш-марш на гей-прайды. Будете есть сверчков и радостно ждать вашего пиф-паф

Вера смелых

Крикнула я ,значится, на этот заголовок, и вижу - ой, какой-то прохиндей глядит... наверное, в будущее .. России и Амэриги сразу, одновременно..Глаза -то в разные стороны.. Думаю,- ну, и что такая прохиндейская рожа хорошего напишет? Поди , опять с Бандерины.. Ан нет! Оказалось - цельный амэриганець! Хотя - глаза-то в разные стороны... Все же читаю... читаю.... читаю, и все смешней. и смешней , как анекдот! Вот такой уровень мышления, уровень понимания страны, о ресурсах которой мечтает, уровень аналитики и всего, что он нам тут показал... Короче, это явно выпускник вспомогательной школы, по нашим меркам.. И вот такое чмо дебильное , такое, как и все там на коллективном Западе, хочет уничтожить Россию! Надеялись на питерского урку.. напомню - он ультиматум перед мятежом ставил правительству и МО, мол, мы зайдём в Белгородской область, и будем строить линию Вагнера. Возьмём область под свой контроль. Воистину, Бог пронес Россию на крыльях от беды - представить страшно, что урка сделал бы... Вот на кого Запад надеялся - и наступление началось на время мятежа...