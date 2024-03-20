Русские, сдавайтесь! И марш-марш на гей-прайды. Будете есть сверчков и радостно ждать вашего пиф-паф

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Комментарии
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Александр Попов
ТУПОГОЛОВЫЙ ЩЕНОК.
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14 час.
Вера смелых
Крикнула я ,значится, на этот заголовок, и вижу - ой, какой-то прохиндей глядит... наверное, в будущее .. России и Амэриги сразу, одновременно..Глаза -то в разные стороны.. Думаю,- ну, и что такая прохиндейская рожа хорошего напишет? Поди , опять с Бандерины..                    Ан нет! Оказалось - цельный амэриганець!                                        Хотя -  глаза-то в разные стороны...                                          Все же читаю... читаю.... читаю, и все смешней.  и смешней  , как анекдот!  Вот такой уровень мышления, уровень понимания страны, о ресурсах  которой мечтает,   уровень аналитики и всего, что он нам тут показал... Короче, это явно выпускник вспомогательной школы, по нашим меркам..   И вот такое чмо  дебильное , такое, как и все там на коллективном Западе,  хочет уничтожить Россию!                          Надеялись на питерского урку.. напомню - он  ультиматум перед мятежом ставил правительству и МО, мол, мы зайдём в Белгородской область, и будем строить линию Вагнера. Возьмём область под свой контроль. Воистину, Бог пронес Россию на крыльях от беды - представить страшно, что урка сделал бы...         Вот на кого Запад надеялся - и наступление началось на время мятежа...
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8 час.
Сергей Елисеев
В Советском союзе таких педерастов и гомосеков осуждали на немалый срок. Находясь в Пиндостане этот урод недоумок может писать любую гадость про Россию и Путина. А будь он в России, нашлось бы не мало нормальных мужиков, которые с  удовольствием его бы поколотили.
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1 час.

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