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Русских спасут от таксистов-лихачей? Суть идеи чиновников изложил эксперт: "Если погибнете, не переживайте"

Русских спасут от таксистов-лихачей? Суть идеи чиновников изложил эксперт: "Если погибнете, не переживайте"

Belkin Alexey/Globallookpress Русских людей наконец-то спасут от таксистов-лихачей? Суть новой идеи чиновников, призванной сделать перевозки безопаснее, изложил эксперт Евгений Грэк: "Если погибнете, не переживайте".

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