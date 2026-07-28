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Русская весна

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Трамп оптимистичен в возможности завершения войны на Украине — WSJ

Трамп оптимистичен в возможности завершения войны на Украине — WSJ

Президент США Дональд Трамп оптимистичен в возможности завершения войны на Украине, пишет The Wall Street Journal.

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Комментарии
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AB
Andrey B-V
Доне Трампу не США управлять, а лечится нужно, при чем лечение должно быть длительным и стационарным. Не берусь утверждать, но очень похоже на то, что происходит с мистером Трампом - &quot;..Биполярное расстройство — это хроническое психическое заболевание, при котором у человека внезапно и без видимого повода меняется настроение. Периоды подъема (маниакальности) могут сменяться депрессивными (упадочными) мыслями. Такое сверхвариабельное и «необъяснимое» состояние может продолжаться от нескольких суток до нескольких месяцев....На определенном этапе человек ощущает прилив сил, активность, повышенную уверенность в себе, а в другие — тревогу, уныние, безразличие и даже суицидальные мысли. Именно из-за этих резких перепадов настроения биполярное расстройство личности может существенно влиять на качество жизни, профессиональную деятельность и взаимоотношения с социумом. Понимание того, что такое биполярное расстройство простыми словами, позволяет вовремя обнаружить неладное и как можно раньше начать терапию у психиатра. А это лучшим образом сказывается на качестве жизни.   &quot;
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