Трамп оптимистичен в возможности завершения войны на Украине — WSJ

AB

Andrey B-V

Доне Трампу не США управлять, а лечится нужно, при чем лечение должно быть длительным и стационарным. Не берусь утверждать, но очень похоже на то, что происходит с мистером Трампом - "..Биполярное расстройство — это хроническое психическое заболевание, при котором у человека внезапно и без видимого повода меняется настроение. Периоды подъема (маниакальности) могут сменяться депрессивными (упадочными) мыслями. Такое сверхвариабельное и «необъяснимое» состояние может продолжаться от нескольких суток до нескольких месяцев....На определенном этапе человек ощущает прилив сил, активность, повышенную уверенность в себе, а в другие — тревогу, уныние, безразличие и даже суицидальные мысли. Именно из-за этих резких перепадов настроения биполярное расстройство личности может существенно влиять на качество жизни, профессиональную деятельность и взаимоотношения с социумом. Понимание того, что такое биполярное расстройство простыми словами, позволяет вовремя обнаружить неладное и как можно раньше начать терапию у психиатра. А это лучшим образом сказывается на качестве жизни. "