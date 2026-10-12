10 забытых книг, которые читаются на одном дыхании

От леденящих душу психологических головоломок до яростных шпионских боевиков и арктического выживания фото: AIМировые бестселлеры навевают скуку, а раскрученные новинки кажутся пресными и бездушными? Понимаем! Порой самые мощные и захватывающие истории оказываются не на центральных стеллажах книжных магазинов, а пылятся на дальних полках.
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