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10 забытых книг, которые читаются на одном дыхании

10 забытых книг, которые читаются на одном дыхании

От леденящих душу психологических головоломок до яростных шпионских боевиков и арктического выживания фото: AIМировые бестселлеры навевают скуку, а раскрученные новинки кажутся пресными и бездушными? Понимаем! Порой самые мощные и захватывающие истории оказываются не на центральных стеллажах книжных магазинов, а пылятся на дальних полках.

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