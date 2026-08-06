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Главный тренер сборной России по футболу снова стал отцом

Главный тренер сборной России по футболу снова стал отцом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин снова стал отцом. Об этом сообщила его супруга Дарья Карпина в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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