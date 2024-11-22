Шаль, шарф, палантин: с чем и как носить зимой

Фото: Соцсети Зимой, даже когда не очень холодно, хочется тепла и уюта — но и стиля тоже. Шали, шарфы и палантины становятся не просто дополнением к образу, а его ярким акцентом — даже простенький пуховик зазвучит совершенно иначе с таким аксессуаром.