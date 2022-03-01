"Вход только для VIP-персон?": новое "место отдыха" в центре города реально удивило людей

Жители Уссурийска рассказали об изменениях в центре города, которые реально удивили людей. Как уточнили очевидцы в социальной сети Instagram chernosliv18 (12+), во дворе одного из жилых домов жильцы обнаружили необычную постройку, которая располагается прямо на дереве.