"Вход только для VIP-персон?": новое "место отдыха" в центре города реально удивило людей

Жители Уссурийска рассказали об изменениях в центре города, которые реально удивили людей. Как уточнили очевидцы в социальной сети Instagram chernosliv18 (12+), во дворе одного из жилых домов жильцы обнаружили необычную постройку, которая располагается прямо на дереве.
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