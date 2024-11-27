Петербургу утвердили туристический налог

Его ставка составит в следующем году 1 процент от стоимости номера за ночь, но не меньше 100 рублей Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 27 ноября, приняли в третьем окончательном чтении законопроект о введении туристического налога в Петербурге.
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