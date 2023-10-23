Совет директоров образовательных учреждений создали в Лобне

Совет директоров создали в системе образования Лобни. Он будет разрабатывать стратегический план для улучшения качества образования, внедрения новых программ и технологий, вовлечения родителей и общественности в учебный процесс.
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