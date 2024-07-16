Земля замедляется: дни становятся длиннее из-за таяния ледников

Все знают, что в вопросах климатического кризиса время играет решающую роль. Новое исследование показывает, что таяние полярных ледяных шапок замедляет вращение нашей планеты, увеличивая продолжительность дней с беспрецедентной скоростью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии