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Этот таинственный мир

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Земля замедляется: дни становятся длиннее из-за таяния ледников

Все знают, что в вопросах климатического кризиса время играет решающую роль. Новое исследование показывает, что таяние полярных ледяных шапок замедляет вращение нашей планеты, увеличивая продолжительность дней с беспрецедентной скоростью.

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