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Лука ди Монтедземоло: «Мечтаю о «Феррари», которая борется за титул до самой последней гонки сезона»

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился мнением о текущем положении команды. Ди Монтедземоло отметил, что хотел бы видеть «Феррари» в борьбе за чемпионский титул: «Как болельщик я не мечтаю о «Феррари», которая всегда побеждает.

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