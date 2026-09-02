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Ивановские новости

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Депздрав Ивановской области почтил память отца главного нарколога

Депздрав Ивановской области почтил память отца главного нарколога

Павел Малыгин погиб 7 ноября 2024 года, выполняя боевые задачи, проявив мужество и героизм. Почти два года родные не могли проститься с ним.

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