Прозрачные инвестиции: Правовая база государственно-частного партнерства модернизирована

Правовая база в отношении государственно-частного партнерства дополнена более четкими правилами. Проект закона о гармонизации национального законодательства в данной сфере с законодательством Европейского союза был принят во втором чтении 54 депутатами.
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