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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Балу -
    Если бы СССР ответил Европе тем же, что эти "евроцивилизаторы" устраивали в СССР во время Второй мировой войны, там д...Какая судьба была...
  • Сергей Гапонов
    Надо уебать зеленского по башке орешником чтобы тварь задумалась, а то мозгов у него вообще нет.весь высох.Хроники перемирия...
  • ВераВерная
    Даже читать страшно, что уж говорить о том если бы...Какая судьба была...

Какая судьба была уготована СССР, если бы победил Гитлер. Опираюсь на реальные документы, которые раскрывают планы Гитлера

Какая судьба была уготована СССР, если бы победил Гитлер. Опираюсь на реальные документы, которые раскрывают планы Гитлера

Всем привет, друзья. Давайте, опираясь на факты, на реальные документы, к слову, часть которых была обнародована лишь год назад, уже чётко разберёмся, что было уготовано советскому народу в случае победы Гитлера, что ждало наших бабушек и дедушек и в перспективе - нас.

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Комментарии
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ВераВерная
Даже читать страшно, что уж говорить о том если бы...
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8 час.
Балу -
Если бы СССР ответил Европе тем же, что эти &quot;евроцивилизаторы&quot; устраивали в СССР во время Второй мировой войны, там до сих пор на месте многих государств колосились бы бурьян да полынь...
Ответить
4 час.
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