Советские зрители не пройдут: Помните ли вы кинокомедию «Самая обаятельная и привлекательная»?

Вы что, с Урала, или интроверт с замашками неформального лидера? фото: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)Сегодня популярнейшей советской кинокомедии, чистейшей прелести чистейшему образцу «Самая обаятельная и привлекательная», почитай, — 38.
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