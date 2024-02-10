В Саудовской Аравии призвали созвать Совбез ООН из-за кризиса в Газе

В Министерстве иностранных дел (МИД) Саудовской Аравии призвали созвать экстренное заседание Совета безопасности (Совбеза) ООН из-за планов властей Израиля осуществить наступление в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа.
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