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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Нейл-арт на удачу: как сделать рунный маникюр на разную длину и форму ногтей

Нейл-арт на удачу: как сделать рунный маникюр на разную длину и форму ногтей

Нейл-арт на удачу: как сделать рунный маникюр на разную длину и форму ногтей Алёна Юрьева Мир маникюра, заряженного символикой скандинавских рун, предоставляет возможность не только выразить свой индивидуальный стиль, но и наполнить свою жизнь позитивной энергией и особым смыслом.

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