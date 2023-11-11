Нейл-арт на удачу: как сделать рунный маникюр на разную длину и форму ногтей Алёна Юрьева Мир маникюра, заряженного символикой скандинавских рун, предоставляет возможность не только выразить свой индивидуальный стиль, но и наполнить свою жизнь позитивной энергией и особым смыслом.