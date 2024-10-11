Евгений Григорьев рассказал, как бренд повышает качество жизни в городе

Сегодня состоится XVII Петербургский партнериат малого и среднего бизнеса. Как он пройдет и почему городу очень важно продвигать свой бренд, рассказал член правительства Петербурга – председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев Евгений Дмитриевич, какой уровень взаимодействия с регионами России у нашего города сегодня? Петербург всегда был и остается открытым городом, активно развивающим межрегиональные связи.