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Петербургский дневник

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Евгений Григорьев рассказал, как бренд повышает качество жизни в городе

Евгений Григорьев рассказал, как бренд повышает качество жизни в городе

Сегодня состоится XVII Петербургский партнериат малого и среднего бизнеса. Как он пройдет и почему городу очень важно продвигать свой бренд, рассказал член правительства Петербурга – председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев Евгений Дмитриевич, какой уровень взаимодействия с регионами России у нашего города сегодня? Петербург всегда был и остается открытым городом, активно развивающим межрегиональные связи.

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