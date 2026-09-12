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Алонсо про 2:2 с «Халлом»: «Я недоволен. «Челси» способен на большее. Мы получили то, что заслужили»

Главный тренер « Челси » Хаби Алонсо высказался о ничьей с « Халлом » (2:2) в 4-м туре АПЛ . «Мы разочарованы результатом – хотели победить.

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