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Лучше молчать, чем говорить. Памфилова раскритиковала кандидатов в депутаты за игнорирование дебатов

Лучше молчать, чем говорить. Памфилова раскритиковала кандидатов в депутаты за игнорирование дебатов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предупредила кандидатов в депутаты Государственной думы, что игнорирование предвыборных дебатов может обернуться для них поражением на выборах.

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