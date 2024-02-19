В Краснодарском крае полицейские и общественники организовали детские познавательные мероприятия

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Новороссийску провели необычный патриотический урок для учащихся гимназии № 7, который состоялся в Доме-музее Николая Островского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии