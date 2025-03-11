Следком России возбудил дело о теракте после атак московского региона беспилотниками

Будут установлены обстоятельства произошедшего, типы аппаратов и взрывных устройств Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированных атак московского региона беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.