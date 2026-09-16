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В США могут ввести механизм блокировки зарубежных сайтов на уровне DNS

В США могут ввести механизм блокировки зарубежных сайтов на уровне DNS

В теории, за нарушение авторских прав по решению суда США может быть заблокирован любой ресурс в любой стране В Конгрессе США представили новый законопроект American Copyright Protection Act (ACPA), который предусматривает создание механизма блокировки зарубежных сайтов за нарушение авторских прав.

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