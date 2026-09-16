В США могут ввести механизм блокировки зарубежных сайтов на уровне DNS

В теории, за нарушение авторских прав по решению суда США может быть заблокирован любой ресурс в любой стране В Конгрессе США представили новый законопроект American Copyright Protection Act (ACPA), который предусматривает создание механизма блокировки зарубежных сайтов за нарушение авторских прав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым