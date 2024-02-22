Петербург стал самым полицентричным городом мира

Согласно последнему отчету, опубликованному экспертами НИУ ВШЭ совместно с исследователями из Китая и Индии, Москва и Петербург вошли в топ-10 самых развитых агломераций мира в области технологий и пространственного развития.
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