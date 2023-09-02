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США впервые включат снаряды с обедненным ураном для танков в пакет военной помощи Украине

США впервые включат снаряды с обедненным ураном для танков в пакет военной помощи Украине

Страны НАТО и союзники этого «миролюбивого» блока продолжают активно снабжать оружием Украину для противостояния России.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Пусть Запад над этим задумается, Россия снова уничтожит склад с этими снарядами в нужный момент и, снова радиоактивное облако накроет Европу. И ещё, радиоактивную земельку с Украины уже не вывезти.
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