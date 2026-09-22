Для двух районов Петербурга закупят технической соли на 220 млн

Приближается зима, а вместе с ней и традиционные проблемы зимних городов — снег и гололед. В Петербурге со льдом на дорогах борются с помощью бюджетной соли, которая портит обувь петербуржцев и лапы их домашних животных.
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Ну и на хрена мне это надо? Это такое уж важное событие для всей страны? А когда жена или любовница, этого заказчика, будут "затычки" менять, это тоже надо знать всей стране?