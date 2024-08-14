Россия в ООН отказалась от мирных предложений Путина по Украине

Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил о том, что все ранее предложенные мирные инициативы президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта с Украиной отменены.
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