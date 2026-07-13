iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Первые спутники Starlink следующего поколения отправляют на гибель: они сгорят в атмосфере

Первые спутники Starlink следующего поколения отправляют на гибель: они сгорят в атмосфере

Спутники будут следовать той же суборбитальной траектории, что и StarshipStarship в новом запуске впервые должен доставить в космос 20 спутников Starlink V3 следующего поколения, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые детали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии