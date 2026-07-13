Первые спутники Starlink следующего поколения отправляют на гибель: они сгорят в атмосфере

Спутники будут следовать той же суборбитальной траектории, что и StarshipStarship в новом запуске впервые должен доставить в космос 20 спутников Starlink V3 следующего поколения, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые детали.
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