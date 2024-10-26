США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до президентских выборов

Американская администрация сомневается в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к завершению нынешнего ближневосточного конфликта до выборов президента США, запланированных на ноябрь, информирует CNN.
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